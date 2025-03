Cruzeiro x Grêmio (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Com elencos renovados para a temporada, Cruzeiro e Grêmio se enfrentam pela estreia do Campeonato Brasileiro Feminino, às 18h30, neste domingo (23) (23). A bola rola no Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG). Ambas as equipes já fizeram suas estreias na temporada, porém, foram eliminadas da Supercopa Feminina pelo Corinthians.

Aliás, as Cabulosas reencontram as Gurias Gremistas depois de 9 meses. O último encontro foi pelo Brasileirão Feminino 2024, em partida válida pela 13ª rodada. Na ocasião, o Grêmio se saiu melhor e venceu o Cruzeiro pelo placar de 1 a 0, com o gol da vitória anotado pela meia, Giovaninha. O confronto histórico entre as equipes, entretanto, é bastante equilibrado. Em oito embates, foram duas vitórias do Cruzeiro, quatro triunfos do Grêmio e apenas um empate.

Onde assistir

A partida entre Cruzeiro e Grêmio, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, terá a transmissão da TV Brasil.

Como chega o Cruzeiro

As Cabulosas chegam para o confronto cheio de mudanças em relação ao último ano. A lateral-direita Isa Fernandes, as meio-campistas Luaninha, Rafa Andrade e Mari Pires e a atacante Carol Soares, aliás, foram algumas das atletas que não permaneceram no clube.

Por outro lado, o Cruzeiro também foi ao mercado e buscou reposições. O destaque ficou por conta da zagueira Isa Haas, ex-Inter. Com 24 anos, ela se despediu das Gurias Coloradas com 161 jogos e 19 gols.

A última partida do Cruzeiro foi pela Supercopa Feminina. Em jogo repleto de polêmicas de arbitragem, as Cabulosas foram eliminadas pelo Corinthians, após derrota por 1 a 0.

Como chega o Grêmio

Do outro lado, as gurias tricolores também tiveram perdas e ganhos com relação a última temporada. O clube, afinal, contratou 11 reforços, 17 remanescentes e duas gurias da base promovidas ao elenco principal.

Entre as chegadas, a colombiana Daniela Montoya, de 34 anos, que estava no Atlético Nacional, fica como destaque da equipe gremistas. A experiente meio-campista, aliás, também é figura recorrente nas convocações da seleção. Além dela, Brenda Woch também chamou a atenção durante a janela de transferências. A atacante de 26 anos estava no Toluca-MEX, mas rompeu o LCA do joelho antes da Supercopa e ficará fora de toda a temporada.

Assim como o adversário mineiro, o último jogo das Gurias Gremistas, afinal, também foi pela Supercopa Feminina. Na fase inicial, o Tricolor perdeu por 3 a 0 para o Corinthians e despediu-se do torneio.

CRUZEIRO x GRÊMIO

1ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino

Data-Hora: 23/3/2025 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG)

Onde assistir: TV Brasil

CRUZEIRO: Camila; Isabela, Isa Haas, Camila Ambrózio (Paloma Maciel) e Clara; Rebeca, Gisseli (Pri Back) e Lorena Bedoya; Byanca Brasil, Marília e Leticia. Técnico: Jonas Urias.

GRÊMIO: Raissa; Dani Barão, Tayla, Mónica Ramos e Raissa Bahia; Bia Santos (Jessica Peña) e Daniela Montoya; Camila Pini, Drika (Maria Dias) e Giovaninha; Yamila Rodríguez. Técnica: Thaissan Passos.

Árbitra: Tainan Bordignon Somensi (SC)

Assistentes: Suellen das Gracas Goncalves Silva (MG) e Juliana Nascimento da Silva (MG).

