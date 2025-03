Avaí empata com Chapecoense e conquista Catarinense pela 19ª vez

O Avaí é o campeão do Campeonato Catarinense 2025. Após quatro anos, o Leão da Ilha voltou a conquistar o título e se isolou como o maior vencedor do estado, com 19. Assim, ultrapassou o Figueirense, que segue com 18 e no jejum desde 2018. Dono da melhor campanha da primeira fase, o time avaiano precisava de um empate com a Chapecoense, neste sábado (22), na Ressacada, e assim fez com o placar de 1 a 1 para levantar o caneco.

Foi um jogo quente. Após o empate por 2 a 2 na partida de ida, o Avaí jogava por uma nova igualdade, enquanto a Chapecoense precisava da vitória. Assim, a Chape entrou em campo mais pilhada e saiu na frente do placar com Bruno Matias no início da etapa final. Porém, o Leão ficou com um a mais e conseguiu buscar o empate com Eduardo Brock, aos 29, de pênalti. O jogo ainda ficou marcado pelo excessivo número de cartões (sete amarelos e três vermelhos).

Avaí busca empate em jogo quente e conquista título pela 19ª vez

O intenso calor de Florianópolis refletiu no clima dentro de campo. Avaí e Chapecoense protagonizaram uma partida quente e disputada. Assim, não faltou oportunidade e polêmica. Dono da melhor campanha da primeira fase, o Leão jogava em casa e pelo empate para se tornar o maior campeão catarinense. Nos primeiros 15 minutos, Alef Manga teve duas chances, mas pecou na conclusão.

Já do lado da Chape, somente a vitória interessava. O técnico Gilmar Dal Pozzo esteve pilhado desde o início e chegou a levar bronca do árbitro com menos de cinco minutos. O comportamento do treinador refletiu nos atletas dentro de campo, que abusaram de entradas mais ríspidas e de reclamações. Com isso, foram cinco cartões amarelos na primeira etapa, sendo três para a Chapecoense.

O cima esquentou no início do segundo tempo. Logo no início, a Chapecoense saiu na frente com gol de Bruno Matias, que aproveitou uma sobra na entrada da área e soltou uma bomba sem chances para o goleiro César. Entretanto, a Chape seguiu pilhada na partida e ficou com um a menos após a expulsão do meia Giovanni Augusto, por reclamação.

Com um a mais, o Avaí cresceu na partida. O Leão chegou ao empate aos 29 minutos após o árbitro revisar um lance no monitor e marcar pênalti. Assim, o zagueiro Eduardo Brock aproveitou e igualou o placar. Em vantagem numérica e com o título nas mãos, o time da casa administrou o resultado. A Chapecoense tentou a vitória e assustou com Mário Sérgio, mas faltou perna.

Avaí x Chapecoense

Final do Campeonato Catarinense – Jogo de volta

Data: 22/03/2025

Local: Ressacada, Florianópolis (SC)

Avaí: César; Jonathan Costa, Pedrão, Eduardo Brock e Mário Sérgio; Zé Ricardo, João Vitor e Marquinhos Gabriel (Barreto); Alef Manga (Hygor), Gaspar (Quaresma) e Cléber (Vagner Love). Técnico: Enderson Moreira

Chapecoense: Léo Vieira; Eduardo Doma (Victor Caetano), Bruno Leonardo, Jhonnathan e Walter Clar; Jorge Jiménez (Pedro Martins [Eduardo Person]), Bruno Matias e Giovanni Augusto; Dentinho (Rafael Carvalheira), Marcinho e Mário Sérgio. Técnico: Gilmar Dal Pozzo

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann

Auxiliares: Gizeli Casaril e Thiaggo Americano Labes

VAR: Wagner Reway

Gols: Bruno Matias, aos 4′ do 2ºT (0-1); Eduardo Brock, aos 29′ do 2ºT (1-1)

Cartões amarelos: Eduardo Brock, Alef Manga, Zé Ricardo e Marquinhos Gabriel (AVA); Léo Vieira, Eduardo Doma, Dentinho e Bruno Leonardo (CHA)

Cartões vermelhos: Jorge Jiménez, Giovanni Augusto e Dentinho (CHA)

Público total: 17.711 torcedores

Renda: R$ 737.932

