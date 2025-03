Paiva aprova ‘teste’ do Botafogo antes do Brasileirão

Após a vitória do Botafogo por 3 a 1 sobre o Novorizontino em amistoso neste sábado (22) no Nilton Santos, o técnico Renato Paiva aprovou o desempenho do Glorioso no único “teste” entre o fim do Estadual e o início do Brasileirão. Vale lembrar o duelo marcou também a estreia do português no comando da equipe.

“Foi um adversário que, há dois anos, está quase subindo para a Série A. É uma equipe que, com bola, sabe o que faz. Foi um bom teste para o jogo que vem, porque há muitas semelhanças na forma de abordar o jogo. Era um jogo difícil por tudo, por ser a volta, pelo reencontro com a torcida, então era importante ser dessa forma. O objetivo é sempre ganhar. Depois, ter uma exibição melhor. Acima de tudo, os momentos bons são reflexos de algo que estamos trabalhando. Quero potencializar o que já há. Estou satisfeito porque os jogadores olharem para o jogo como algo que se tem que ganhar. Estamos a trabalhar como equipe e demos mais um passo”, comentou Paiva.

O Botafogo, atual campeão brasileiro e da Libertadores, chega para a competição cercado de holofotes e também no grupo de favoritos ao título. O primeiro compromisso dessa nova era será justamente contra o Palmeiras, principal rival em 2023 e 2024, no próximo domingo (30), às 16h no Allianz Parque. O Glorioso estava há quase um mês sem jogar, quando perdeu a Recopa Sul-Americana para o Racing (ARG).

Como o recorte de jogos é pequeno, quem pode começar a partida contra o Palmeiras como titular é o volante Patrick de Paula, que marcou dois gols. O volante atuou como meia e foi muito elogiafo por Renato Paiva.

“A minha base é sempre olhar para o individual, analisar o indivíduo e perceber dentro das suas características, as melhores e as piores, onde ele pode ajudar o coletivo. Em qual posição pode mostrar mais essas características. Sei que o Patrick jogou muitas vezes mais recuado, mas vejo ali muitas características que, não por coincidência porque no futebol não há isso, só trabalho, e hoje, quando ele saiu, eu disse “está vendo, percebe?”. Porque com as características que ele tem, não pode estar muito longe da área e nem do gol”, concluiu Paiva.

