Léo Condé celebra título estadual e espera ‘ano competitivo’ do Ceará

O técnico do Ceará, Léo Condé, soube fazer com um elenco praticamente todo reformulado, um time eficiente. Na campanha do título do Campeonato Cearense sobre o Fortaleza, neste sábado (22), o treinador sob o comando da equipe teve 92,5% aproveitamento, ganhando oito de nove partidas. Após o duelo na Arena Castelão, ele celebrou a conquista e espera ano competitivo do Vozão.

“Estou muito feliz aqui à frente do Ceará. Todas as pessoas importantes no nosso processo, mas sem dúvida nenhuma a família que acaba sendo a mais sacrificada pela carreira do treinador. Dedico a minha família, mas a gente divide sim também com a torcida que tem sido muito especial desde quando eu cheguei. Uma participação incrível nos jogos e isso nos levou à conquista do título”, disse ao Goat antes de complementar.

“A gente vai continuar trabalhando muito, como a gente vem sempre trabalhando, dedicação e seriedade. O sarrafo agora aumenta, vem competições dificílimas, a gente conseguiu avançar a Copa do Brasil, estamos próximos de avançar a Copa do Nordeste e o brasileiro batendo na porta. Então, a gente espera chegar bem competitivo”, finalizou.

Sobre a temporada atual, Condé e Ceará possuem a melhor campanha dos times da Série A até o momento – , que começa para o Alvinegro na segunda-feira (31), contra o Bragantino, em duelo que campeão cearense de 2025 vai ser visitante.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.