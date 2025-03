‘Queríamos muito o título, mas falhamos’, diz João Ricardo após vice do Fortaleza

O Fortaleza não conseguiu sair com a vitória do Castelão diante do Ceará e ficou com o vice-campeonato do Cearense, neste sábado (22). Após o empate por 1 a 1, o goleiro João Ricardo agradeceu o apoio dos torcedores, reconheceu falha na busca pelo 47º título da competição estadual e mira volta por cima do clube.

“A equipe do Ceará foi melhor durante todo o campeonato, mas a gente lutou. Faltou entrega, principalmente no jogo de hoje. Lamentamos, falhamos; queríamos muito o título, mas falhamos. Agradecer ao torcedor que veio e compareceu, o torcedor fez a parte dele, apoiou desde a chegada do ônibus até o momento final”.

Segundo João Ricardo, o grupo irá conseguir superar esse momento de forma “mais fácil” com a ajuda do torcedor.

“A gente não pode ser hipócrita e não agradecer a eles. Pedimos que o torcedor confie, mesmo sabendo que decepcionamos. Que o torcedor continue vindo nos apoiar, estamos num momento difícil, estamos, mas eu acho que com o apoio do torcedor a gente sai (dessa situação) muito mais fácil, então a gente pede. A gente sabe que o torcedor tá chateado, mas a gente pede que continue vindo, continue gritando e continue apoiando, que a gente vai dar a volta por cima”, finalizou.

Agora, o Fortaleza entra em campo nesta quarta-feira, 26, às 21h30min, na Arena Castelão para enfrentar o CRB, em duelo válido pela sétima rodada da Copa do Nordeste. As equipes decidiram na temporada passada o título da competição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.