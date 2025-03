Herói do título, Eduardo Brock enaltece trabalho do Avaí

Eduardo Brock fez o gol do título catarinense do Avaí - (crédito: - Foto: Fabiano Rateke / Avaí F.C)

Autor do gol do título estadual do Avaí, Eduardo Brock não escondeu a emoção com o momento da equipe. Dono da atual melhor campanha da primeira fase, o Leão da Ilha sagrou-se campeão do Campeonato Catarinense pela 19ª vez na história. Assim, se tornou o maior vencedor de Santa Catarina, ultrapassando o Figueirense, que segue com 18 e amarga um jejum de sete anos. O zagueiro enalteceu o trabalho do clube em 2025 e celebrou a conquista.

AVAÍ CAMPEÃO PELA 19ª VEZ! VEJA COMO FOI

“Momento fantástico, parabéns a todos que estiveram aqui e nos apoiaram. Parabéns aos meus companheiros, porque passamos por tudo nesse campeonato, momento difíceis e conseguimos dar a volta por cima. Hoje fomos coroados com esse título, acho que é o improvável, porque ninguém pensava que poderia ser para fazer o gol, mas eu dedico a todos os jogadores, comissão técnica, comissão, que fizeram todo o esforço para sairmos campeões”, disse ao “ge”.

Resumo da final

Foi um jogo quente. Após o empate por 2 a 2 na partida de ida, o Avaí jogava por uma nova igualdade, enquanto a Chapecoense precisava da vitória. Assim, a Chape entrou em campo mais pilhada e saiu na frente do placar com Bruno Matias no início da etapa final. Porém, o time alviverde estava com os ânimos mais exaltados. Dessa forma, se descontrolou. Ao todo, recebeu três cartões vermelhos e ficou em desvantagem numérica dentro das quatro linhas.

Com superioridade numérica, o Avaí cresceu e buscou o empate. Após uma longa revisão do VAR, o árbitro marcou pênalti. O zagueiro Eduardo Brock converteu e empatou aos 29 minutos da etapa final. Assim, o Leão da Ilha jogou com o regulamento nas mãos até o apito final e soltou o grito de campeão.

