Neymar treina e deve ficar à disposição em estreia no Brasileirão

Neymar não deve ser um problema para a estreia do Santos no Brasileirão. O craque treinou no campo pelo segundo dia consecutivo sem proteção na coxa e segue evoluindo no tratamento do problema muscular na região posterior da coxa esquerda. Assim, o camisa 10 deve ficar à disposição para o jogo contra o Vasco, dia 30, às 18h30 (de Brasília), em São Januário.

Após realizar parte do tratamento em casa, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, Neymar se reapresentou no CT Rei Pelé e iniciou a transição para o gramado. Assim como o camisa 10, todo o elenco recebeu quatro dias de descanso. A expectativa é que o craque intensifique o treinamento na próxima semana e esteja pronto para jogar a primeira rodada do Brasileirão.

Neymar se lesionou durante a partida contra o Bragantino, dia 2 de março, pelas quartas de final do Paulistão. O camisa 10 foi relacionado para a semifinal contra o Corinthians, dia 6, mas não entrou em campo.

Além de desfalcar o Santos, Neymar também foi cortado da convocação da Seleção para os jogos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Desde que retornou ao Santos, soma sete jogos, três gols e três assistências.

