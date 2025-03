Bragantino e Cruzeiro ficam no empate em amistoso

Bragantino e Cruzeiro fizeram neste sábado, 22/3, um amistoso em Bragança Paulista, no Nabi Abi Chedid. O jogo serviu para os times ganharem ritmo, já que estavam parados há dias, desde suas eliminações nos respectivos estaduais. A partida contou com público de 4.659, e a renda (R$ 61.055) foi revertida para instituições de caridade. Ocorreram muitas substituições (só o Bragantino fez 15!) e o resultado final foi empate: 1 a 1. Os gols ocorreram no início do jogo. Borbas marcou de pênalti para os paulistas. Mas quase em seguida Gabigol empatou para a Raposa.

Apesar de ser um jogo para experiências (o Bragantino voltou com nove alterações apenas no intervalo), foi movimentado, com boas chances para cada lado. Cássio, por exemplo, fez pelo menos sete ótimas defesas. O Cruzeiro, por sua vez, contou com um Gabigol ativo, aparecendo nas melhores jogadas do time.

Agora os times focam o fim da preparação para o inpício do Brasileiro. O Cruzeiro estreará em casa contra o Mirassol, no sábado, 29/3. O Braga enfrentará o Ceará, dia 31, uma segunda-feira.

Gols no Primeiro tempo

Villalba, recuado, apareceu muito menos do que Willian, o lateral pela direita. Matheus Henrique apareceu várias vezes ajudando o ataque, sendo que foi em um desses lances que Matheus entrou de carrinho em uma disputa com Vinícius na área, cometendo pênalti. Borbas cobrou e abriu o placar aos 13 minutos. Contudo, aos 17, a Raposa empatou em uma bela jogada: William lançou Kaio Jorge, que foi ao fundo e cruzou para a conclusão de Gabigol.

Bragantino e Cruzeiro, muitas mudanças

O Bragantino voltou com nove alterações para o segundo tempo, ficando apenas com Hurtado e Borbas (mas que saíram aos 24 minutos). Os substitutos mostraram muita vontade e obrigaram Cássio a fazer cinco grandes defesas antes dos 25 minutos. Contudo, o Cruzeiro, que só começou a fazer mudanças a partir dos 18 minutos, não deixou barato. Gabigol estava ligado na partida, iniciando contra-ataques e finalizando duas vezes: uma na trave e outra, que exigiu uma grande defesa do goleiro reserva Lucão.

Assim, com o Bragantino fazendo 15 mudanças e a Raposa também alterando sua formação, o jogo seguiu com ritmo de treino na reta final. Mas com Lucas Silva acertando a trave do Bragantino (então com seu terceiro goleiro, Fabrício).

BRAGANTINO 1X1 CRUZEIRO

Amistoso

Data: 22/3/2025

Local: Nabizão, Bragança Paulista (SP)

Público: 4.659 pagantes

Renda: R$ 61.055,00

BRAGANTINO: Cleiton (Lucão, Intervalo e, depois, Fabrício, 3’1’/2ºT); Hurtado (Vinicius Iago, 24’/2ºT), Pedro Henrique (Eduardo Santos, Intervalo), Gúzman (Douglas Mendes, Intervalo) e Juninho Capixaba (Guilherme, Intervalo); Gabriel (Fabinho, Intervalo), Matheus Fernandes (Eric Ramírez, Intervalo e, depois, Chumbinho, 39’/2ºT), Jhon Jhon (Gustavinho, Intervalo e depois, Vitinho Mota, 39) e Laquintana (Lucas Barbosa, Intervalo e, depois, Marcelinho, 39’/2ºT); Thiago Borbas (Athirson, 24’/2ºT) e Vinicinho (Mosquera, Intervalo). Técnico: Fernando Seabra

CRUZEIRO: Cássio; William (Fagner, 35’/2ºT), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus (Gamarra, 28’/2ºT) e Villalba (Kaiki Bruno, 19’1/2ºT); Wallace (Lucas Romero, 19’/2ºT), Matheus Henrique (Lucas Silva, 19’/2ºT), Dudu (Rodriguinho, 28’/2ºT) e Wanderson (Christian, 19’/2ºT); Gabigol (Eduardo, 28’/2ºT) e Kaio Jorge (Lautaro Díaz, 28’/2ºT. Técnico: Leonardo Jardim

Gols: Borbas, de pênalti, 14’/1ºT (1-0); Gabigol, 17’/1ºT (1-1)

Árbitro: Murilo Tarrega Victor

Auxiliares: Enderson Turbiani e Giovanni Crescencio

VAR: Não teve

Cartões amarelos: Laquintana (BGT) William e Christian (CRU)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.