Vojvoda lamenta erros e reclama de expulsões em final

Vojvoda lamentou as expulsões do Fortaleza na final do Cearense - (crédito: - Foto: Leonardo Moreira/FEC)

O Fortaleza amargou o vice-campeonato cearense pelo segundo ano consecutivo. Após perder o jogo de ida por 1 a 0, o Leão do Pici ficou no empate com o Ceará por 1 a 1, neste sábado (22), no Castelão, e perdeu o título. O técnico Vojvoda lamentou o resultado e reclamou das expulsões nos dois jogos da final contra o rival.

“Cometemos erros nas duas finais. As expulsões causam dano ao time. Sofremos duas expulsões, uma em cada jogo, com muito tempo de jogo ainda. Eu estou forte. Tenho um elenco com resiliência. Isso continua. Estamos com dor, mas vamos sair fortalecidos dessa situação. A expulsão prejudicou, não podemos esconder isso”, disse.

No jogo de ida, o meia Pol Fernández foi expulso aos 38 minutos do segundo tempo do Clássico-Rei. O lance ocorreu um minuto após o Ceará abrir o placar. Assim, o Fortaleza perdeu por 1 a 0 e ficou desfalcado para a partida de volta.

Já no segundo jogo da decisão, Gastón Ávila levou o vermelho com apenas cinco minutos em campo. O jogador entrou no intervalo no lugar de Brítez, que tinha amarelo. Mesmo assim, fez falta dura em Fernando Sobral e foi expulso.

Mesmo com um a menos, o Fortaleza abriu o placar com Sasha, aos 14 minutos da etapa final. Entretanto, o Ceará conseguiu buscar o empate com Pedro Raul, aos 27. Assim, conseguiu sustentar a igualdade para conquistar o título.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.