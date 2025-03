Lula veste a camisa do Botafogo e posa com faixa da Libertadores-2024

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nunca escondeu que é torcedor do Corinthians. Sua paixão pelo Timão, no entanto, não o impede de vibrar com o sucesso de outros clubes do Brasil. Pois, em Brasília, neste sábado (22), Lula vestiu a camisa do Botafogo. Em seguida, colocou a faixa de campeão da Libertadores do Mais Tradicional, título inédito, em 2024, na final, em Buenos Aires, contra o Atlético-MG.

Lula, em sua redes sociais, agradeceu ao sócio majoritário da SAF do Botafogo, John Textor, ao CEO Thairo Arruda e ao vice-presidente executivo da SAF Jonas Marmello pelo manto alvinegro.

“Sou corinthiano, mas não tem como não ficar feliz vendo o Botafogo brilhar! Valeu, John Textor, Thairo Arruda e Jonas Marmello, pela camisa do campeão! É muito bom ver o time de Garrincha, Amarildo, Jairzinho, Manga, Nilton Santos, Didi, Gerson, Zagallo e tantos outros craques reencontrando as glórias do passado e colorindo nosso país em preto e branco. Parabéns à torcida botafoguense pelo Brasileirão e pela Libertadores! O futebol agradece!”, escreveu o presidente.

Jorge Messias, atual advogado-geral da União e torcedor do Sport, também aparece em uma das fotos.

