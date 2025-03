Conheça todos os campeões do Catarinense

O Avaí sagrou-se campeão do Catarinense de 2025 neste sábado, 22/3. A conquista veio após empate com a Chapecoense em casa, na Ressacada, em 1 a 1. Este foi o jogo da volta. Na ida, o placar foi 2 a 2. Mas o Avaí, por ter melhor campanha, se consagrou campeão, mesmo com o empate, já que teve duas vitórias e uma derrota em jogos anteriores.

Assim, os avaianos levantaram seu 19º título. E mais, com esta conquista, o Avaí se torna isoladamente o maior vencedor, superando o arquirrival Figueirense, que possui 18 títulos. A Chapecoense, vice-campeã, tem sete conquistas estaduais.

Veja agora a relação de todos os campeões catarinenses na história.

Todos os campeões catarinenses

Avaí – 19 títulos

Figueirense 18 (o último em 2018)

Joinville* – 12 (o último em 2001)

Criciúma – 12 (o último em 2024)

Chapecoense – 7 (o último em 2020)

América* – 5 (o último em 1971)

Metropol – 5 (o último em 1969)

Caxias* – 4 (o último em 1955)

Carlos Renaux – 2 (o último em 1953)

Brusque – 2 (o último em 2022)

Olímpico – 2 (o último em 1964)

Hercílio Luz – 2 (o último em 1958)

Ypiranga – 2 (o último em 1940)

Com 1 título estadual

Marcílio Dias – 1 (1963)

Ferroviário – 1 (1970)

Inter de Lages – 1 (1965)

Paula Ramos – 1 (1959)

Externato – 1 (1925)

Lauro Müller – 1 (1931)

