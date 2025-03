Vitória x Bahia: Onde assistir, escalações e arbitragem

Carpini tenta levar o Vitória ao título, Mas é o Bahia que entra em campo com a vantagem na final do Estadual - (crédito: Fotos: Victor Ferreira/EC Vitória e Letícia Martins/EC Bahia)

Neste domingo, 23/3, sai o campeão na Bahia. Afinal, às 16h (de Brasília), no Barradão, rola a partida de volta do Ba-Vi da final. Como venceu por 2 a 0 no jogo de ida, na Arena Fonte Nova, o Bahia será campeão se perder por até um gol. O Vitória joga em seus domínios e, como na Bahia os jogos são em torcida única, terá 100% de apoio dos torcedores rubro-negros para inverter a vantagem.

Caso conquiste o título, o Bahia ampliará a vantagem como o maior campeão baiano, já que tem 50 conquistas contra 30 do Vitória, que é o atual campeão e busca o bi. Contudo, a história pesa a favor do Bahia. Afinal, até hoje, ocorreram outras 18 finais em ida e volta de Ba-Vis. Em todas, o time que venceu o jogo de ida foi o campeão.

Onde assistir

Este jogos terá transmissão pelo Youtube pela TVE da Bahia, TV Bahea e TV Vitória

Como chega o Vitória

O técnico Thiago Carpini realizou uma série de treinos durante a semana e faz muito mistério em relação aos titulares. A maior dúvida é se Matheuzinho, seu principal articulador, que não jogou as últimas seis partidas, se recuperou da lesão. Caso esteja em condições, será o titular. Porém, isso leva Carpini a estudar a última vaga no meio-campo, entre William Oliveira, Pepeê ou Ronald.

Mas o mistério não para por aí. Na lateral direita, pode jogar Léo, ou Cáceres. Na zaga, Neris pode perder a vaga para Edu.

Como chega o Bahia

Rogerio Ceni só tem uma dúvida: se começa o jogo mais cauteloso, com Cauly e Ademir, ou se entra com dois homens de frente, o que faria Willian José se tornar o companheiro de ataque de Erick Pulga.

Um dos destaques do Bahia, o zagueiro Kanu, disse que a vantagem do Bahia é importante, mas prega cautela.

“Foi um bom resultado que fizemos, mas a gente não pode sentar nisso. A partida vai ser muito difícil.”

VITÓRIA X BAHIA

Final do Baianão-2025

Data e horário: 23/3/2025, 16h (de Brasília)

Local: Barradão, Salvador (BA)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Rául Cáceres (Claudinho), Neris (Edu), Lucas Halter e Jamerson; Gabriel Baralhas, Willian Oliveira (Ronald ou Pepê) e Ronald (Matheuzinho); Gustavo Mosquito, Janderson e Fabri. Técnico: Thiago Carpini.

BAHIA: Marcos Felipe; Gabriel Xavier, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly (ou William José); Ademir (ou Willian José) e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE).

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas (MG).

