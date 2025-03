Palmeiras tropeça na estreia do Brasileirão feminino

Uma das equipes mais fortes do futebol feminino brasileiro, o Palmeiras fez, no fim da noite deste sábado (22/3), a sua estreia no Campeonato Brasileiro da categoria. Recebeu o Bragantino na Arena Barueri. Entrou como favorita. Mas tropeçou. Aplicada taticamente e fechando bem os espaços, a equipe do Bragantino viu as palestrinas terem o domínio, porém, sem sucesso no arremate final. Assim, as visitantes garantiram o empate em 0 a 0.

Na segunda rodada, o Palmeiras visita o América-MG, na quarta-feira, 26/3. Também na quarta, o Bragantino receberá o Internacional.

Como foi o duelo Palmeiras x Bragantino

O Palmeiras foi superior no primeiro tempo, impondo uma boa velocidade a partir dos dez minutos, quando conseguiu encaixar seu jogo. Mas não conseguiu sucesso no arremate final. Lais Estevam esteve perto de marcar, perdendo duas ótimas chances: um chute quase na pequena área e uma cabeçada, ambas para fora. O Bragantino também teve suas chances, já que o Palmeiras falhava muito na marcação, mas também não teve sucesso nas finalizações.

No segundo tempo, o jogo seguiu em aberto, com o Bragantino tentando buscar o jogo, mas com pouca efetividade. Já o Palmeiras muito forte nos cruzamentos. Amanda Gutierrez, em finalização na área, quase marcou. A técnica palmeirense Camila Orlando colocou o Verdão no ataque e na pressão nos minutos finais. Contudo, não gteve sucesso. E ainda cedeu espaços para contra-ataques que quase resultaram num tropeço ainda maior.

Jogos da 1ª rodada do Brasileirão feminino

Sábado (21/3)

Juventude 1×1 América-MG

Internacional 2×3 Bahia

Palmeiras 0x0 Bragantino

Domingo (22/3)

16h – Ferroviária x Sport

18h – 3B Amazonas x Fluminense

18h30 – Cruzeiro x Grêmio

Segunda-feira (23/3)

19h – Real Brasília x Corinthians

21h30 – Flamengo x São Paulo

