Presidente da Chapecoense ameaça tirar o clube da Federação Catarinense

Os próximos dias serão agitados no futebol catarinense. Afinal, o presidente Alex Passos, da Chapecoense, vice-campeã estadual, lançou a ameça: pode tirar o clube da federação local. Tudo porque a Chape ficou revoltada com a marcação de um pênalti para o Avaí, no empate por 1 a 1, neste sábado (22), no Ressacada, em Florianópolis, pelo jogo de volta da final. Os donos da casa converteram o disparo e, com a melhor campanha, sagraram-se campeões ao igualar o score. Para os visitantes, depois de um empate por 2 a 2 na ida, só o triunfo interessava.

Aos 29 minutos do segundo tempo, o VAR demorou sete minutos para revisar um pênalti e marcá-lo, gatilho para os dirigentes da Chapecoense soltarem suas cobras e lagartos contra a arbitragem. Irritado com quem comanda o futebol catarinense, Passos, por exemplo, já acenou para outras federações.

“A partir desta segunda (24), vamos ver se podemos mudar de federação. Vamos para a Paranaense ou a Gaúcha. Para a Chapecoense, é mais perto ir a Curitiba ou Porto Alegre do que Florianópolis.

Em seguida, Passos provocou a Federação Catarinense de Futebol (FCF).

“Se jogar contra os times da Federação Gaúcha, ganho dez vezes mais”, atiçou o dirigente.

Alheio à polêmica, o Avaí ultrapassou o Figueirense e se isolou como o maior campeão do estado, agora, com 19 canecos. Os Alvinegros têm 18. Vice, a Chape tem sete. Também está atrás de Joinville e Criciúma, ambos com 12.

