Homem sofre descarga elétrica antes de treino da Seleção e morre

O técnico de som Renato Pena do Carmo, de 32 anos, sofreu uma descarga elétrica e morreu, na tarde deste sábado (22), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, no Distrito Federal, antes do treino da Seleção Brasileira. Os bombeiros confirmam o óbito, de acordo com o site “Uol”.

Do Carmo era um prestador de serviço que estava em uma área alugada do Mané Garrincha. No local, ele fazia a montagem de estruturas para um evento, programado para este sábado e cancelado após o acidente fatal.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe chamada pela emergência, pouco tempo antes do treino da Seleção, encontrou um homem “ao solo, inconsciente, após sofrer uma descarga elétrica”. Durante uma hora, os socorristas tentaram reanimá-lo, porém, foi em vão. Do Carmo, de acordo com os relatos, havia sofrido uma parada cardiorrespiratória.

“Não sabemos em quais circunstâncias aconteceu o acidente”, agregaram os bombeiros.

Empresa que cuida do Mané Garrincha, a Arena 360 emitiu uma nota de pesar.

“A Arena 360 lamenta profundamente a confirmação do óbito de Renato Pena do Carmo (32), prestador de serviço que trabalhava como técnico de som na montagem de um evento em espaço alugado no estádio e sofreu um acidente neste sábado (22). A Arena 360 manifesta seus sentimentos à família, amigos e colegas de trabalho neste momento de pesar”, afirmou.

O Brasil se prepara, na capital federal, para o clássico contra a Argentina, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. O embate está marcado para terça-feira (25), em Buenos Aires, no Monumental de Núñez.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.