Brasil tenta voltar a vencer em solo argentino após 16 anos

O Brasil terá um duro duelo na próxima terça-feira (25/3). Afinal, a Canarinho terá pela frente a Argentina, às 21h, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, pelas Eliminatórias da Copa. E a Seleção Brasileira, querendo convencer novamente o torcedor, terá que quebrar um jejum que perdura há 16 anos.

A última vez que a Seleção Brasileira venceu a Argentina, na casa dos ”Hermanos”, foi em 2009. Na ocasião, o Brasil, comandado por Dunga, venceu a Argentina, que contava com Diego Maradona como treinador, por 3 a 1. A partida aconteceu no Gigante de Arroyito, em Rosário, no dia 6 de setembro de 2009.

Depois dessa vitória, foram mais quatro partidas em solo argentino com três empates e uma derrota brasileira. A última partida, contudo, terminou em igualdade. As seleções ficaram no 0 a 0 em uma partida que ficou marcada pela cotovelada de Otamendi em Raphinha, onde o VAR não chamou o árbitro para expulsar o zagueiro.

Curiosamente, a partida de 2009 leva uma curiosidade em comum para a partida desta terça-feira. Afinal, com a vitória brasileira em Rosário, a Canarinho garantiu uma vaga na Copa do Mundo de 2010. Contudo, o cenário agora é diferente. Afinal, os argentinos precisam de apenas um empate para carimbar seu lugar no Mundial de 2026, que acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá.

Como foi a última vitória do Brasil em solo argentino

Com o objetivo de colocar mais pressão na seleção brasileira, a Argentina mandou a partida no campo do Rosario Central, um estádio menor em comparação ao Monumental de Núñez, por exemplo. Entretanto, a pressão não surtiu efeito, e a seleção de Dunga dominou os comandados de Maradona. Luisão abriu o placar de cabeça aos 24 minutos, e Luis Fabiano ampliou aos 31.

No segundo tempo, Jesús Dátolo diminuiu, mas viu logo em seguida Luis Fabiano receber de Kaká e anotar um golaço de cavadinha. Com a vitória, o Brasil contou com uma combinação de resultados para garantir a vaga na Copa do Mundo de 2010 com três rodadas de antecedência.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.