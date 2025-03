??nico jogador 100% na era Dorival, Bruno Guimarães vira desfalque de peso no Brasil

É certo que Dorival Júnior terá que fazer quatro alterações para o duelo contra a Argentina, na próxima terça-feira (25/3), em Buenos Aires. Contudo, nenhuma deve ser tão sentida quanto Bruno Guimarães. Afinal, o volante é o único jogador a ter participado das 15 partidas da Seleção sob o comando do treinador.

Destas 15 partidas, Bruno Guimarães foi titular em 13 delas. Ele só não iniciou em um amistoso contra o México, antes da Copa América, quando todos os titulares acabaram poupados. Depois diante do Chile, nas Eliminatórias, quando acabou sendo o primeiro a entrar no segundo tempo.

Aliás, o volante assumiu papel importante para a Seleção depois da Copa do Mundo e bem antes de Dorival Júnior assumir. Ele já tinha destaque com Ramon Menezes e Fernando Diniz, sendo titular em 23 das 24 partidas que o Brasil fez após o Mundial no Catar. O jogador só ficou de fora do amistoso contra o Marrocos, em 2023.

“Tenho vivido dias incríveis, sendo capitão do clube, levantando troféu, muito feliz, realizado e cansado. Não treinei a semana toda, descansei para esse jogo, uma semana maravilhosa. Pena estar fora contra a Argentina, era um jogo que eu queria muito jogar”, disse Bruno Guimarães, após a partida contra a Colômbia.

Outras ausências além de Bruno Guimarães

Além de Bruno Guimarães, Dorival Júnior também não contará com Alisson e Gerson, lesionados, além de Gabriel Magalhães, suspenso assim como o volante. Para o lugar do quarteto, o treinador convocou Weverton, Beraldo, Ederson e João Gomes.

