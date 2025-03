Voadora de jogador da Chapecoense sobre torcedor do Avaí viraliza

Jiménez deu uma voadora nas costas de torcedor do Avaí que provocou rivais com gesto obsceno - (crédito: Foto: Reprodução de vídeo )

Uma cena registrada após a final do Campeonato Catarinense, neste sábado (22/3), viralizou nas redes sociais. Como se não bastasse a polêmica com o gol que garantiu a vitória do Avaí – que já estava causando muito burburinho no estádio-, um jogador da Chapecoense deu uma voadora nas costas de um torcedor rival. O apoiador paraguaio Jiménez, de 32 anos, perdeu a estribeira ao ver o torcedor fazendo um gesto obsceno em direção à torcida da Chape. E voou sobre o rapaz. Assim, nas redes sociais, houve muitos comentários sobre o vídeo.

Gol de pênalti polêmico garantiu título do Avaí

O clima na Ressacada estava tenso. E a temperatura aumentou com o gol de pênalti de Eduardo Brock, aos 29′ do segundo tempo. O VAR levou sete minutos para revisão do lance e o árbitro Gustavo Ervino Bauermann decidiu marcar a penalidade. Assim, foi esse gol que garantiu o empate, levando o Avaí a mais um título no Catarinense. Afinal, o jogo, até aquele momento, estava 1 a 0 para a Chape, com gol de Bruno Matias aos 4′ da etapa final. Mas o Avaí tinha a vantagem do empate. Ou seja, o gol polêmico foi decisivo.

Em meio a muita discussão sobre a legitimidade do pênalti, o presidente da Chapecoense, Alex Passos, chegou a dizer que pretende retirar o clube da Federação Catarinense. Inclusive, ele já chegou a sondar outras federações e disse que se estivesse na entidade gaúcha, ganharia “dez vezes mais”.

Com a vitória na final deste sábado, o Avaí tornou-se tornou-se o maior campeão do Estadual de Santa Catarina, com 19 canecos. Veja aqui a lista dos títulos.

