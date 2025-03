Botafogo deve ter campo de grama sintética no CT

CT Lonier terá campo de grama sintética para jogadores do Botafogo simularem condições do Nilton Santos - (crédito: Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O Botafogo não se limita apenas à construção da chamada “área molhada”, voltada para a recuperação física, nas reformas do seu Centro de Treinamento. Além disso, o clube também pretende construir um campo de grama sintética no CT Lonier. As informações são do portal Trivela.

Atualmente, o CT, que fica localizado no bairro do Camorim, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro, já conta com três campos oficiais de grama natural. No entanto, a proposta do novo campo sintético, que não seguirá as dimensões oficiais, é justamente simular o gramado do Estádio Nilton Santos. Dessa forma, os jogadores poderão se adaptar melhor às condições do local onde disputam suas partidas.

No que se refere à “área molhada”, que contará com piscina, sauna, banheiras de imersão e crioterapia, a expectativa é que as obras tenham início já em abril. Se tudo correr conforme o previsto, a conclusão deve ocorrer entre setembro e outubro.

Pensando no futuro, o Botafogo tem planos ainda mais ambiciosos. O objetivo é expandir a estrutura para integrar as categorias de base mais altas em um centro de treinamento unificado. Para viabilizar essa iniciativa, o clube lançou o projeto de financiamento coletivo chamado “Camisa 6”.

