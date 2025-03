Matheus Alves tem sondagens do exterior, mas prioriza renovação

Matheus Alves tem propostas do exterior, mas foco é na renovação com o São Paulo - (crédito: Foto: Guilherme Veiga / São Paulo FC)

O meia-atacante Matheus Alves, joia do São Paulo, tem recebido sondagens de times do exterior. De acordo com o “Uol”, aliás, o jovem de 20 anos despertou interesse de clubes da Alemanha, Espanha, França e Arábia Saudita. Entretanto, a prioridade do jogador é renovar com o Tricolor.

Vale lembrar que o contrato de Matheus Alves com o São Paulo vai até o dia 1º de janeiro de 2026. O objetivo é que o vínculo seja estendido até o final de 2028. Há uma semana, o Jogada10 reportou que as negociações caminham, mas a passos muito lentos.

A primeira proposta acabou sendo considerada baixa. Assim, as duas partes voltaram a conversar após a conquista do campeonato de juniores, mas a pedida novamente foi aumentada. A negociação chegou a avançar com a participação do presidente Júlio Casares nas conversas com o empresário Giuliano Bertolucci. Contudo, novamente as conversas foram paralisadas. Existe uma expectativa que as tratativas voltem nos próximos dias. O principal empecilho para o acordo novo sair se dá pelo status do atleta dentro do clube.

Depois da Copinha, o garoto, assim como alguns companheiros, acabou promovido ao elenco profissional. Assim, a renovação ganhou um peso e valores a mais. Contudo, Alves perdeu espaço com o técnico Luis Zubeldía e retornou ao Sub-20 assim como seus colegas.

Matheus Alves no São Paulo

O jogador chegou ao São Paulo aos 11 anos e sempre se destacou nas categorias de base. Ele foi um dos destaques da equipe campeã da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta temporada. Após a competição, ele acabou promovido para a equipe principal, atuou por 30 minutos no empate sem gols contra o Botafogo-SP e foi titular na derrota por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista.

O curto período de duração exige do clube uma rápida definição para não perder o atleta. Isso porque o atleta poderá assinar um pré-contrato em junho deste ano e sair do Tricolor Paulista de graça.

Com ou sem o jovem em campo, o São Paulo profissional volta a jogar agora neste sábado (29/3), recebendo o Sport às 18h30.

