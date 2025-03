Grêmio encaminha saída de Natã Felipe para o Juventude

O Grêmio encaminhou a venda do zagueiro Natã Felipe para o Juventude. Embora os valores não tenham sido revelados, sabe-se que o Tricolor terá 40% dos direitos econômicos, o que pode render uma quantia financeira para o Tricolor em caso de revenda futura.

Revelado pelo próprio Grêmio, o zagueiro completará 24 anos em junho. Ele já teve um empréstimo ao Aimoré entre 2021 e 2022 e estava sem espaço no time comandado por Gustavo Quinteros. Aliás, o defensor jogou apenas duas vezes neste ano, contra Moonson e Ypiranga. Em ambos os jogos do Campeonato Gaúcho, o Tricolor atuou com time reserva.

Sem Natã Felipe, o Grêmio seguirá contando com os zagueiros Kannemann, Jemerson, Rodrigo Ely, Wagner Leonardo e Gustavo Martins. O primeiro, porém, está em recuperação de lesão e só deve voltar a jogar pelo Tricolor em meados de abril.

Após perder um Campenato Gaúcho após sete anos, o Grêmio se prepara agora para encarar o Atlético-MG na primeira rodada do Campenato Brasileiro. Assim, a bola vai rolar no próximo sábado (29), às 18h30, na Arena do Grêmio.

