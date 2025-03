Jardim analisa momento de Matheus Pereira no Cruzeiro: ‘Está para auxiliar a equipe’

Leonardo Jardim fala sobre Matheus Pereira, um dos principais nomes do elenco do Cruzeiro - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Depois do empate do Cruzeiro com o Bragantino por 1 a 1, o técnico Leonardo Jardim analisou o momento de Matheus Pereira. Ele ficou de fora dos dois amistosos antes do Brasileirão para acompanhar o filho que está para nascer. Assim, o comandante elogiou o meia, porém deixou claro que ele não será titular absoluto e pode não atuar em alguns momentos.

“Se não jogar de início, vai refrescar a equipe. Se entrar, vão refrescá-lo. Já trabalhei com ele. Ele sabe que, às vezes, vai jogar de início. Algumas vezes, não vai começar. Mas ele está para auxiliar a equipe. Não podemos pensar que todos vão jogar os 90 minutos. Uma equipe não é assim”, disse.

Dessa forma, Matheus entrou em acordo com a diretoria celeste para não deixar Belo Horizonte no momento. Afinal, ele está prestes a ser pai e tem treinado na Toca normalmente.

“O Matheus continua ser jogador importante dentro da estrutura. Ele não está preparado para sair de BH, atualmente. Ele tem a situação do nascimento do filho, não quer sair, ele lutou muito para isso. Não vou trazer o jogador nessa situação. É mais importante ele estar com a família. Ele vai estar totalmente integrado”, completou.

“Como eles vão jogar 90 minutos e defender e atacar? Quando vemos futebol, temos que ter substituições, com jogadores que entrem e ajudem a equipe. Por isso, tenho 23 jogadores”, concluiu.

