Atlético renova com goleiro campeão sul-americano com a Seleção do Brasil

O Atlético renovou o contrato do goleiro Robert até a temporada de 2029. A assinatura do novo vínculo ocorreu com o ídolo e atual diretor de futebol, Victor Bagy. Destaque da base, o atleta foi campeão do Sul-Americano Sub-20 com a Seleção Brasileira, em torneio realizado entre fevereiro e março deste ano.

Robert, de 20 anos, ainda não estreou oficialmente pelo Atlético. Ele passou a integrar o elenco principal nesta temporada. Sua multa rescisória foi fixada em 60 milhões de euros (cerca de R$ 370 milhões). Ao assinar o novo contrato, o goleiro falou sobre a motivação em permanecer no clube mineiro.

“Sou cria do Galo. Motivado e feliz para conquistar mais coisas aqui dentro. É só o começo, mas é seguir firme para dar tudo certo”, afirmou ao canal do Galo.

Concorrência no Atlético

Por fim, Robert está no clube desde 2021 e, para conquistar espaço na equipe, precisará concorrer com Everson, Gabriel Delfim e Gabriel Átila. Atualmente, todos estão à sua frente na hierarquia do técnico Cuca. Contudo, o time terá um calendário cheio, afinal, além do Brasileirão, disputará Copa do Brasil e a Sul-Americana.

