Real Brasília x Corinthians: onde assistir e mais

Real Brasília e Corinthians iniciam nesta segunda-feira (24), às 19 horas, no Gama (DF), suas caminhadas no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino de 2025. Multicampeãs nas últimas temporadas, as Brabas entram na competição com status de favoritas a voltar a levantar a taça da Série A neste ano.

Onde Assistir

O Sportv transmite ao vivo.

Como chega o Corinthians

Por um lado, o Corinthians chega como grande favorito. Atual campeão e referência na modalidade, o time conta com um elenco forte e experiente. Tamires, Vic Albuquerque, Duda Sampaio e Gabi Zanotti são algumas das referências do time. Além disso, sob o comando do técnico Arthur Elias, a equipe inicia a temporada determinada a conquistar mais um título nacional.

Como chega o Real Brasília

Por outro lado, as Leoas do Planalto querem surpreender. Ano passado, a equipe aurianil terminou na 12ª colocação, com 17 pontos. Jogando em casa, a equipe espera aproveitar o fator local para começar o campeonato com o pé direito. Além disso, aposta em um elenco competitivo para fazer uma campanha sólida ao longo da competição.

