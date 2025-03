Inter pode ter formação inédita para encarar o Flamengo

Uma semana após ser campeão gaúcho e quebrar um jejum de nove anos com o Inter, o técnico Roger Machado trabalha intensamente para tentar tirar o Colorado de outra fila, a do Brasileirão, título que não vem desde 1979. Com baixas e retornos, ele pode promover uma escalação inédita para a primeira partida, contra o Flamengo, neste sábado (29), às 21h no Maracanã.

Roger Machado não pôde contarcom os atacantes Carbonero, Borré e Valencia ao longo da semana, afinal, estão com as suas respectivas seleções disputando as Eliminatórias da Copa do Mundo. Dessa forma, o comandante testou novas formações, com Wesley, recém-recuperado de uma lesão na coxa esquerda, recebendo mais protagonismo.

Já no sistema defensivo, Roger Machado não tem contado com o zagueiro Victor Gabriel, lesionado. Assim, o zagueiro Juninho, recém-contratado, pode ganhar espaço para formar dupla com Vitão diante do Flamengo. Rogel corre por fora na briga, enquanto Kaique Rocha parece estar mais ao final da fila. Pelo menos por ora.

Também há uma disputa no meio-campo. O volante Bruno Henrique segue com moral com Roger Machado. Entretanto, Thiago Maia foi reintegrado ao elenco após a sua transferência para o Santos melar.