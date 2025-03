Flamengo x São Paulo: onde assistir e mais

Flamengo e São Paulo estreiam no Brasileirão Feminino nesta segunda-feira (24), no Rio de Janeiro - (crédito: Arte: Jogada 10)

Flamengo e São Paulo estreiam no Campeonato Brasileiro Feminino nesta segunda-feira (24), às 21h30, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. O confronto promete grandes emoções, reunindo dois dos elencos mais tradicionais e competitivos do futebol feminino brasileiro. De um lado, o Flamengo, comandado por Maurício Salgado, aposta na força de um elenco reformulado para brigar pelo título nesta temporada. Do outro, o São Paulo, sob a liderança da treinadora Beatriz Vaz, chega motivado após uma boa campanha em 2024 e busca estrear com vitória fora de casa.

Onde Assistir

O Sportv transmite ao vivo.

Como chega o Flamengo

Com reforços importantes para a temporada, o Flamengo, em resumo, pretende começar bem o campeonato. Além disso, a equipe contará com o apoio da torcida rubro-negra no Luso-Brasileiro para pressionar o adversário. Jogadoras como Duda, Maria Alves e Sole Jaimes são as principais apostas para furar a defesa tricolor e garantir os três pontos logo na estreia.

Como chega o São Paulo

Enquanto isso, o São Paulo entra em campo determinado a surpreender. A equipe paulista deseja iniciar o Brasileirão Feminino com o pé direito e já mira uma posição de destaque na tabela. Para isso, conta com jogadoras como Aline Milene, Naná e Gláucia, que prometem levar perigo ao gol adversário e reforçar a força do time desde a primeira rodada.

