Corinthians foca em treinos táticos antes de final contra o Palmeiras

O Corinthians segue sua preparação para a final contra o Palmeiras, no dia 27, em sua Arena. Neste domingo (23), Ramón Díaz, seu filho Emiliano e a comissão técnica realizaram trabalhos técnicos e táticos visando o duelo decisivo. O Timão tem a vantagem do empate, ao vencer o jogo inicial na casa do adversário e agora contará com a força de sua torcida.

Os atletas, aliás, iniciaram a sessão de treinamentos com uma atividade na academia e depois foram a campo para trabalhar a parte tática. No entanto, o Timão segue sem poder contar com jogadores convocados para suas seleções na Data Fifa. A maioria deve retornar até o dia 25. Depay é o atleta para quem o clube pretende elaborar um plano especial visando a final.

Contudo, além do craque holandês, também estão com suas seleções Carrillo (Peru), Félix Torres (Equador), Romero (Paraguai) e Martínez (Venezuela), que terão compromissos neste domingo e nos próximos dias.

Por sua vez, o Corinthians disputará a grande final contra o Palmeiras tentando impedir o tetracampeonato estadual do rival. Em 2020, o Verdão conquistou o título justamente sobre o time alvinegro, após vencer o torneio em 2017, 2018 e 2019. Agora, o Timão busca evitar um novo feito histórico do adversário e, de quebra, encerrar um jejum de seis anos sem títulos.

