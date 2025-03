Adson participa de jogo-treino do Vasco depois de sete meses longe dos campos

Adson em ação na vitória do Vasco por 2 a 1 sobre o Boavista, em jogo-treino - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

Em meio à Data-Fifa, o Vasco se prepara para a estreia no Campeonato Brasileiro, que será diante do Santos, em São Januário. Assim, a equipe bateu o Boavista por 2 a 1 em jogo-treino no CT Moacyr Barbosa e teve um “reforço” entre os relacionados. Trata-se de Adson, que participou de um tempo inteiro da atividade e voltou aos gramados depois de sete meses.

Dessa forma, o atacante, que passou por uma cirurgia para corrigir uma fratura na tíbia, mostra-se recuperado. Nos últimos meses, o atacante teve problemas em sua recuperação ao sentir a placa de fixação raspando na perna. Diante disso, passou por uma intervenção para retirá-la.

Vale lembrar que ele se lesionou no dia 26 de agosto do ano passado, quando foi titular na vitória por 2 a 1 sobre o Athletico, pela 24ª rodada do Brasileirão.

Na última semana, ele se juntou ao grupo e participou de algumas atividades com o elenco principal. Agora, apesar da chance de atuar em um tempo inteiro, ele ainda não está 100% e “segue em evolução, aumentando os volumes de treino com o grupo e ganhando condicionamento”.

Por fim, o técnico Fábio Carille deixou clara a intenção de relacioná-lo para a estreia no Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no dia 30, às 18h30 (de Brasília), contra o Peixe, em São Januário.

