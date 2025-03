Palmeiras simula situações de jogo em treino e segue preparação para final

O Palmeiras segue sua preparação para enfrentar o Corinthians no próximo dia 27, em Itaquera, na final do Paulistão 2025. Após perder em casa, o Alviverde precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Caso vença por dois gols de vantagem, conquistará o título no tempo normal. Em caso de empate ou derrota, ficará com o vice-campeonato.

Após vencer o Mauaense em um jogo-treino na última sexta-feira, o elenco comandado por Abel Ferreira realizou atividades físicas e táticas visando o confronto contra o Corinthians. Maurício, destaque na temporada, treinou normalmente, sem restrições, e deve estar pronto para a final. Ele soma cinco gols no ano, empatado na artilharia com Estêvão. O Verdão também trabalhou fundamentos específicos com seus jogadores.

VEJA TAMBÉM: Números de Weverton, do Palmeiras, preocupam em possível final nos pênaltis

Abel Ferreira, aliás, simulou diversas situações de jogo, como transições e contra-ataques, além de ajustar o posicionamento da equipe. No primeiro jogo, o treinador alviverde destacou que seu time fez uma grande partida. Segundo ele, Weverton não precisou fazer defesas, mas a única finalização certa do Corinthians resultou no gol da vitória rival.

Todavia, alguns jogadores não participaram da atividade. Weverton e Estêvão estão servindo a Seleção Brasileira, enquanto Richard Ríos defende a Colômbia. Bruno Rodrigues, Paulinho, Gustavo Gómez e Marcos Rocha seguiram o cronograma de trabalhos específicos do Núcleo de Saúde e Performance.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.