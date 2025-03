Marcos Felipe se destaca, Bahia empata com o Vitória e é campeão Baiano

Bahia é campeão baiano depois de empate por 1 a 1 com o Vitória, no Barradão - (crédito: Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Em pleno Barradão, o Bahia empatou com o rival Vitória por 1 a 1, mas se aproveitou do resultado agregado, pois venceu por 2 a 0 o primeiro jogo e se sagrou campeão do Campeonato Baiano de 2025. Durante os 90 minutos, Claudinho marcou o gol do Leão da Barra, enquanto Kayky empatou no fim. O goleiro Marcos Felipe foi o grande destaque, com pelo menos duas grandes defesas para garantir o título do Esquadrão de Aço.

Dessa forma, com o título, o Esquadrão de Aço agora soma 51 conquistas do Campeonato Baiano contra 30 do Leão da Barra. Ambas as equipes estreiam pelo Brasileirão na próxima semana. Os comandados do técnico Thiago Carpini enfrentam o Juventude, dia 29, às 18h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi. O Bahia, por sua vez, recebe o Corinthians, no dia seguinte (30), às 20h, na Fonte Nova.

Antes disso, o time do técnico Rogério Ceni mede forças com o Ceará, que conquistou o Cearense, quarta-feira (26), às 19h (de Brasília), também na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste. No mesmo dia, porém às 21h30 (de Brasília), o Vitória visita o Moto Club, no Castelão.

Ataque na banheira

A primeira grande chance da decisão estadual foi do Bahia. Afinal, Everton Ribeiro acionou Ademir, que dividiu com o goleiro Marcos Felipe. Na sequência, Willian José aproveitou o rebote para novamente encontrar o camisa 12, que finalizou para fora, mas estava em posição de impedimento.

Leão em cima

Necessitando do resultado, o Vitória foi para cima. Ryller encontrou Wellington Rato em condições de ficar cara a cara com Marcos Felipe, entretanto o arqueiro foi mais ágil e saiu bem. Em outra boa chegada do atacante, ele tentou aproveitar a bola na área, mas a defesa adversário rebateu e afastou o perigo.

Estremece a travessão

Na reta final do primeiro tempo, os donos da casa quase tiraram o zero do placar. Rato cobrou escanteio em direção à área e encontrou Matheusinho. Assim, o jogador desviou de cabeça e acertou o travessão.

Paredão tricolor

Na volta do intervalo, o Leão da Barra foi para cima e incomodou. Nesse sentido, Fabri recebeu de costas na área, girou e bateu em cima de Marcos Felipe. Em outro momento, Jamerson cruzou para Janderson, que soltou a bomba, mas o arqueiro tricolor fez uma grande defesa e afastou o perigo.

Arqueiro salva

Os donos da casa foram para o tudo ou nada e por pouco não abriram o placar. Mais uma vez, Jamerson cruzou para Janderson dentro da área, e o atacante voltou a ser perigoso. Contudo, novamente parou em Marcos Felipe.

Leão na frente

Para colocar fogo na reta final da partida, Claudinho cruzou pela esquerda, a bola passou por toda a área e enganou o goleiro tricolor. A partir disso, o Leão foi para cima na busca pelo segundo gol, enquanto o Bahia tentava suportar a pressão para ficar com a taça.

Expulsão e confusão no fim

Com ajuda do VAR, Caully recebeu o cartão vermelho depois de atingir Lucas Halter. Em seguida, Baralhas, do Vitória, teve a chance de finalizar, mas mandou para fora. Ainda na reta final, uma confusão teve início aos 50, com troca de empurrões.

Tricolor campeão

No fim da partida, Juba puxou o contra-ataque e tocou para Kayky. O atacante conduziu a bola e bateu para o gol, por cima de Lucas Arcanjo. O Bahia se sagrou campeão, com 3 a 1 no agregado.

VITÓRIA 1 x 1 BAHIA

Final do Baianão-2025

Data e horário: 23/3/2025, 16h (de Brasília)

Local: Barradão, Salvador (BA)

Gols: Claudinho 38’/2ºT; Kayky 62’/2ºT

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Rául Cáceres (Claudinho – intervalo), Neris, Lucas Halter e Jamerson (Hugo 34’/2ºT); Gabriel Baralhas, Ricardo Ryller (Gustavo Mosquito 20’/2ºT) e Ronald (Claudinho 34’/ºT); Matheuzinho, Wellington Rato (Fabrício 7’/2ºT), Janderson. Técnico: Thiago Carpini.

BAHIA: Marcos Felipe; Gabriel Xavier, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo 15’/2ºT), Jean Lucas, Everton Ribeiro (Erick 15’/2ºT); Ademir (Gilberto – intervalo), Erick Pulga (Kayky 28’/2ºT) e Willian José (Caully 20’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE).

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas (MG).

Cartões Amarelos: Wellington Rato, Matheusinho e Raúl Cáceres (VIT); Caio Alexandre, Kanu, Santiago Mingo e Gabriel Xavier (BAH)

Cartões Vermelhos: Caully, aos 47 do segundo tempo

