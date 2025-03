Dorival prepara seis mudanças no Brasil para duelo contra Argentina

A Seleção Brasileira realizou na tarde deste domingo (23/3), mais um treino no estádio Mané Garrincha, visando o duelo contra a Argentina. O Brasil encara os “hermanos” na terça-feira (25/3), ás 21h, no Monumental de Nuñez, pelas Eliminatórias da Copa.

O técnico Dorival Júnior voltou a ter os 23 atletas à disposição para a atividade. Afinal, neste sábado (22/3), o atacante Vinicius Júnior não treinou com o restante dos jogadores e apenas correu em volta do gramado com o fisioterapeuta, fazendo um trabalho de controle de carga. Já nesta terça, o camisa 7 do Brasil treinou normalmente com o elenco.

Nos 15 minutos liberados para a imprensa, pode se acompanhar apenas um trabalho físico, com exercícios de passe e velocidade. Na atividade, aliás, o técnico Dorival Júnior começou a esboçar o time que vai enfrentar a Argentina. O treinador não poderá contar com Alisson e Gerson, lesionados, além de Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães, suspensos. Aliás, o Brasil pode ter até seis mudanças

No gol, Bento deve ficar com a titularidade. Apesar da chegada do experiente Weverton, Dorival tem confiança no goleiro do Al-Nassr, que vem sendo convocado constantemente. Já na zaga, Murillo levou a melhor sobre Léo Ortiz e deve fazer dupla com Marquinhos. Além disso, na lateral-direita, Wesley, que agradou com a Colômbia, treinou como titular e pode começar em Buenos Aires.

Já no meio de campo, André e Joelinton deve formar a dupla de volantes nos lugares de Bruno Guimarães e Gerson. Por fim, Dorival deve abrir mão do homem de referência e colocar Savinho no ataque, ao lado de Raphinha, Vini Jr e Rodrygo.

O provável Brasil contra a Argentina tem: Bento, Wesley, Marquinhos, Murillo e Guilherme Arana; André, Joelinton e Raphinha; Vini, Rodrygo e Savinho.

A situação do Brasil nas Eliminatórias

A Seleção ainda treina na manhã de segunda-feira (24/3), em Brasília, antes de seguir para Buenos Aires no período da tarde. Com 21 pontos, o Brasil ocupa a quarta colocação na tabela e mede forças coma líder Argentina. Uma vitória pode colocar a Canarinho na segunda posição das Eliminatórias.

