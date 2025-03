VP do Vasco estima capacidade de São Januário após reforma: ???Entre 43 e 57 mil???

O torcedor do Vasco continua com dúvidas sobre a reforma de São Januário, especialmente em relação à capacidade da casa cruz-maltina. Renato Brito, 2º vice-presidente da gestão de Pedrinho, comentou sobre como será a nova arena, com capacidade para entre 43 e 57 mil pessoas.

Renato Brito se manifestou em um vídeo publicado pela Vasco TV. O clube compartilha diversos trechos sobre esse assunto e também sobre a SAF, já que a busca por um novo comprador ainda continua. Ele também destacou a necessidade de o novo estádio do Gigante da Colina ter setores populares.

“Eu vou falar um número aqui e não quero que ninguém se assuste, porque é uma diferença muito grande. Mas eu diria que vai ficar entre 43 e 57 mil. Por que essa diferença? Porque o que está sendo feito agora é um estudo econômico-financeiro do custo de construção e do custo de operação”, disse o dirigente.

“Lembram que queremos fazer a maior parte dos assentos populares? Isso obviamente tem um impacto na rentabilidade. Não podemos, por exemplo, construir um estádio para 70 mil pessoas, cuja ocupação média será de 40 mil, e que só gere prejuízo. Não podemos arriscar o futuro do Vasco com isso”, concluiu Renato Brito.

Reforma sem prazo no Vasco

Antes, a reforma estava prevista para começar em janeiro deste ano, mas não ocorreu porque o potencial construtivo ainda não foi concluído. A reforma não tem data definida para começar. Ainda em vídeo para a TV do Vasco, Renato Brito afirmou que o clube aguarda a conclusão da criação da Sociedade de Propósito Específico (SPE), para, assim, poder começar a receber o dinheiro proveniente das vendas do potencial.

