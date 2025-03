Fluminense estreia com pé direito no Brasileirão Feminino

Raquel tirou o zero do placar em Manaus - (crédito: Foto: Laiza Balieiro/Acesso Imagens)

As meninas do Fluminense mandaram bem e estrearam com pé direito no Brasileirão Feminino A1. Neste domingo (23), na Arena da Amazônia, em Manaus, o Tricolor derrotou o Instituto 3B por 1 a 0, pela primeira rodada da competição nacional.

As Guerreiras voltam a campo na próxima quarta-feira (26), contra o Cruzeiro, pela segunda rodada, às 21h30, no Estádio Moça Bonita, em Bangu. O embate terá, aliás, transmissão ao vivo do SporTV. A Raposa também largou bem no Brasileirão e, neste domingo, venceu o Grêmio de virada.

O gol do Fluminense demorou para sair. Aos 33 minutos da etapa final, Raquel recebeu na entrada da área e chutou com força para, enfim, romper os portões da cidadela adversária. Antes, as meninas do Tricolor haviam criado outras grandes chances, mas não foram felizes na conclusão.

