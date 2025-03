Ceni valoriza título do Baianão. Mas avisa: ‘Esperava mais do time nesta final’

Bahia posa no vestiário com o título do Baianão - (crédito: Foto: Divulgação / Bahia)

Enfim, Rogério Ceni conquistou o seu primeiro título comandando o Bahia. Neste domingo, 23/3, ao empatar em 1 a 1 com o Vitória, o Tricolor levantou o caneco do Campeonato Estadual. Para o treinador, um triunfo muito significativo.

“Afinal, de alguma maneira, você marca sua passagem pelo clube”, disse Ceni, durante a coletiva.

Em seguida, Ceni disse que o Bahia tem de ter o objetivo de crescer cada vez mais no cenário nacional e continental, e que é importante o time avançar degrau por degrau, destacando que conquistar o Baianão faz parte desse planejamento.

” O estadual no Brasil ainda é muito valorizado. Queremos o Bahia em competições grandes e com os títulos que são possíveis. É um processo que leva tempo, que tem que ser construído com bastante base. ” – disse Rogério Ceni.

Mas Ceni fez uma autocrítica: na sua análise, o Bahia mostrou um futebol abaixo do que ele e os torcedores esperavam na final.

“Jogos de finais normalmente não são tão bonitos, mas eu esperava um pouco mais do nosso time. Preocupa um pouco, não podemos jogar assim. Acho que na fase de grupos da Libertadores, com seis jogos, o atleta joga menos pressionado. Mas temos que aprender a jogar com pressão. Isso aqui é pouco perto do que vamos enfrentar no Uruguai, na Colômbia e em Porto Alegre, em jogos de mata-mata.”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.