Procon-SP aplica multa milionária à patrocinadora máster do Flamengo

O Procon-SP impôs uma multa de R$ 1.127.820 à plataforma de apostas PixBet, patrocinadora máster do Flamengo, após identificar práticas consideradas abusivas e prejudiciais aos consumidores. Essa sanção ocorreu diante da detecção de cláusulas problemáticas nos “Termos e Condições” da empresa, que colocavam os usuários em desvantagem excessiva.

Entre as infrações encontradas pelo programa de defesa do consumidor, destacam-se a possibilidade de alteração unilateral do contrato por parte da empresa – sem comunicação prévia aos clientes. Adicionalmente, a plataforma impunha a impossibilidade de reembolso de valores não utilizados e limitava o montante que os consumidores pudessem sacar, tornando, assim, o acesso aos seus próprios recursos financeiros.

Essa medida do Procon-SP visa promover uma regulamentação que cria um ambiente mais seguro tanto para os consumidores quanto para os operadores do setor de apostas online. Ao garantir maior transparência e supervisão das atividades, o objetivo é proteger os direitos dos consumidores e assegurar que as práticas do mercado estejam alinhadas com os princípios da legalidade e da justiça.

Patrocinadora máster do Flamengo

A parceria entre a Pixbet e o Flamengo representa um marco na história do clube, visto que trata-se do maior patrocínio máster já firmado. Com um acordo que poderá render até R$ 470 milhões até 2027, a Pixbet estampa sua marca no espaço central da camisa do Rubro-Negro.

A aprovação deste patrocínio, em 2024, foi praticamente unânime ao Conselho Deliberativo: com 136 votos favoráveis contra apenas dois. O vínculo anterior já garantia um pagamento de R$ 85 milhões por ano, mas a renovação representou um aumento significativo para R$ 115 milhões a partir de 2025. Se a cláusula de renovação automática for acionada, em 2027, o clube pode contar com R$ 125 milhões anualmente.

O reajuste dos valores se deu em um contexto de pressão interna, visto que a cúpula rubro-negra buscava outras propostas caso a PixBet não concordasse com os termos. Ao buscar melhores condições financeiras, o clube conseguiu convencer a empresa a aceitar as novas premissas. Além disso, como parte do contrato, foi incluída uma cláusula de multa de 50% caso uma das partes decida romper o contrato antes do término.