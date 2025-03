Fininho, De Paula se reinventa como meia no Botafogo e encanta Paiva

A ausência de Savarino, a serviço da seleção venezuelana nas Eliminatórias, abriu um flanco importante para o técnico do Botafogo, Renato Paiva, encontrar uma solução criativa no ataque. O técnico português fugiu do óbvio e enxergou o volante De Paula como o substituto natural do craque da Vinho Tinto na vitória sobre o Novorizontino por 3 a 1, neste sábado (22), em amistoso realizado no Estádio Nilton Santos.

Quase como um “10”, De Paula, acostumado a ser um segundo volante, saiu melhor do que encomenda, no último teste antes do pega para capar da temporada alvinegra, com o clássico contra o Palmeiras, domingo (30), no Allianz Parque, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Fininho, o camisa 6 armou o jogo, distribuiu lançamentos, arriscou chutes e marcou duas vezes para o Botafogo. Notabilizou-se, assim, como o protagonista no encontro com os paulistas. E o mais importante. Encantou o chefe!

“Sei que o Patrick jogou muitas vezes mais recuado, só que eu vejo características que não podem deixá-lo muito longe da área. Ele não pode estar muito longe do gol. Estando a um nível físico ótimo, ele tem uma capacidade de atacar e defender. E hoje o futebol já não dá para atacar e não defender, e defender e não atacar. O futebol é um jogo completo em que todos têm que viajar com a bola, seja para a frente, para trás, para a direita ou para a esquerda. E o Patrick faz isso com alguma facilidade”, explicou Paiva.

Convencer a torcida do Botafogo é outra missão

O treinador português descreveu De Paula como praticamente um coringa. Uma alternativa de elenco que pode ser útil em mais de uma função. O jogador, por sua vez, não revela a preferência. Afinal, depois de tantos contratempos, o importante é estar entre os 11 que saem do vestiário ao gramado.

“Se o treinador me escolheu, é porque algo tenho. Sempre trabalhei para estar no meu melhor nível. Feliz pela minha pré-temporada. Tenho a cabeça boa para ajudar o Botafogo. Então, a preferência é jogar. E, se estiver no banco, ajudar o grupo. Certeza que tudo vai dar certo”, pontuou De Paula, ainda no Colosso do Subúrbio, após o amistoso do fim de semana.

Sem espaço, em 2024, PK foi emprestado ao Criciúma e não esteve no grupo que conquistou a Libertadores e o Brasileirão. Uma temporada antes, ele havia sofrido uma grave lesão que o deixou no departamento médico por mais de um ano. Em 2022, ano da chegada ao Mais Tradicional, também não deu liga e ficou longe de justificar a condição de contratação mais cara da história do clube até então.

Promissor nos tempos de Palmeiras, o volante tem um forte aliado para explodir de vez. O CEO do Botafogo, Thairo Arruda, já vaticinou que 25 é o ano do PK. Agora, a bola está nos pés do jogador. E ele parece saber o que fazer com ela.

