“Porrada neles”, afirma Raphinha sobre duelo contra a Argentina

O atacante Raphinha, um dos principais nomes do Brasil, prometeu deixar a sua marca diante da arquirrival Argentina. Em tom um tanto quanto provocativo e incentivado pelo entrevistador Romário, o jogador do Barcelona falou em “porrada”.

Vale lembrar que as seleções se enfrentam nesta terça-feira (25), às 21h no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires (ARG). O duelo é válido pela 14ª de 18 rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e um empate já garante a Argentina no Mundial. Assim, uma vitória brasileira em gamado argentino teria um gostinho especial.

“Porrada neles! Sem dúvida! Porrada neles! No campo e fora do campo se tiver que ser!”, comentou Raphinha à “Romário TV”.

O apresentador, um dos maiores jogadores da história do Brasil e da Seleção, mostrou felicidade com o discurso de Raphinha e acrescentou:

“Gostei! Em argentino tem que bater mesmo, doído! Eles são f***”, respondeu Romário, principal jogador do Brasil no título da Copa do Mundo de 1994.

Em outro momento do bate-papo, Romário perguntou se Raphinha faria gol. O atacante de 28 anos disse que sim e ainda afirmou: “f**-se eles”.

O Brasil está em terceiro lugar nas Eliminatórias, com 21 pontos e seis vitórias em 13 jogos. Uma vitória ainda não garante a Seleção de Dorival Júnior e Raphinha no Mundial, mas deixa a vaga bem encaminhada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.