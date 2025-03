Neymar abre o jogo sobre recuperação no Santos e afirma estar sem dores

Neymar segue em preparação para a estreia do Santos no Campeonato Brasileiro, no próximo domingo (30), contra o Vasco, em São Januário. Neste fim de semana, ele participou de todas as atividades físicas e animou a comissão técnica com sua evolução.

O craque ficou fora dos gramados devido a um edema na região posterior da coxa esquerda, perdendo a semifinal do Paulistão e o Data Fifa com a Seleção Brasileira, nos jogos contra Colômbia e Argentina. Em entrevista ao site oficial do Peixe, Neymar destacou sua evolução física nos treinamentos.

VEJA TAMBÉM: Santos inicia mais uma etapa de melhorias na Vila Belmiro

“O mais feliz de voltar para o campo é que estou me sentindo bem, sem dor, graças a Deus. Longos dias de trabalho, mas feliz”, disse o craque.

“Foi um período de trabalho intenso. Precisávamos fortalecer todos os aspectos, não só a posterior, mas também os quadríceps, enfim. Então, estou feliz com o resultado, já posso treinar no campo, mudar os exercícios e agora é só evoluir”, concluiu.

Números de Neymar em seu retorno

Durante o período de recuperação e sem jogos oficiais, o Santos deu quatro dias de folga ao elenco. Neymar aproveitou para tratar uma lesão em Mangaratiba (RJ), onde mantém equipamentos e uma equipe própria que o auxiliou na recuperação. Desde seu retorno ao time paulista, o camisa 10 marcou três gols e deu três assistências em sete jogos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.