Endrick admite medo de não participar da Copa do Mundo de 2026

Endrick admite medo com a Copa de 2026 - (crédito: Foto: Reprodução podcast do Romário)

Endrick tem apenas 18 anos, mas já conquistou o Campeonato Brasileiro com o Palmeiras há duas temporadas e se transferiu para o Real Madrid, onde alterna bons momentos de destaque com períodos no banco de reservas. Além disso, garantiu seu espaço na Seleção Brasileira sob o comando de Dorival Júnior, mas, em entrevista ao podcast de Romário, admitiu um medo em relação à Copa de 2026.

No entanto, na convocação atual, Endrick entrou na lista após a lesão de Neymar. No entanto, não é atuoso contra a Colômbia e deve seguir no banco contra a Argentina nesta terça-feira (25), em Buenos Aires. Antes disso, ficou fora das duas últimas convocações de Dorival Júnior.

“Para falar a verdade, tenho muito medo de não estar na Copa. Você passou por isso também. Meu pai até mim contorno que você esperava e não foi. Então tenho esse medo, porque é um sonho meu. É até difícil falar, porque quero estar na Copa e auxiliar o Brasil a conquistar o sexto título”, disse Endrick.

“Claro que é difícil. Estou no maior clube do mundo, com os melhores jogadores, e nem sempre tenho a oportunidade de jogar. Mas, sempre que entrar em campo, tento mostrar meu futebol para estar na seleção. Espero que no ano que vem eu consiga estar no grupo e, se Deus quiser, vamos conquistar a Copa”, analisou o adversário.

Todavia, na atual temporada pelo Real Madrid, Endrick soma seis gols em 28 jogos. Ele tem atuado mais na Copa do Rei e acredita que as boas atuações na competição espanhola exigiram uma convocação direta.

“Isso aconteceu duas vezes, na última e na penúltima. Na penúltima, eu realmente não esperava, porque não joguei nenhuma partida. Mas, na última convocação, consegui mostrar meu futebol na Copa do Rei, fazer gols… Fiquei esperando a convocação e não fui chamado. Aí vem a dúvida: o que eu poderia ter feito a mais para estar na lista?”, descobriu no podcast de Romário.

