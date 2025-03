Botafogo recebe punições da CONMEBOL

O Botafogo recebeu uma multa de US$ 130 mil (cerca de R$ 742 mil) da Conmebol por conta de incidentes no jogo da volta da Recopa Sul-Americana, no último dia 27/2, no Nilton Santos. A decisão, entretanto, permite recurso ao Glorioso.

O Botafogo recebeu duas punições por conta do atraso da volta de Marcelo Grimaldi do intervalo. Preparador de goleiros, ele assinou a súmula como técnico. Vale lembrar que o então técnico interino Cláudio Caçapa não tinha toda a documentação exigida para poder assinar a súmula. O profissional foi multado em US$ 50 mil, enquanto o Glorioso propriamente dito recebeu punição de US$ 20 mil

O Botafogo ainda recebeu outras punições como comportamento da tocida e entregar o estádio com publicidades indevidas. Assim, as demais infrações completaram o valor da multa. Dentro de campo, vale lembrar, o Botafogo perdeu de 2 a 0 (mesmo placar da ida) e ficou com o vice-campeonato.

Atual campeão da Libertadores, o Glorioso começará outra campanha em competição internacional agora no início de abril, atrás do bi da própria Liberta. O Alvinegro visita a Universidad de Chile na quarta-feira da semana que vem (2), pela primeira rodada da competição. O time comandado por Renato Paiva está no grupo A, que tem ainda o Carabobo (VEN) e o Estudiantes (ARG).

