“Porrada neles”: mídia argentina analisa declaração de Raphinha como ‘ousada’ e ‘atrevida’

A repercussão da mídia esportiva argentina sobre as declarações de Raphinha, atacante da seleção brasileira, tem sido bastante intensa e marcante, especialmente considerando o histórico de rivalidade entre Brasil e Argentina. Os veículos trataram a abordagem da entrevista com Romário como “ousada” e “atrevida”, tratando-a como uma captura à essência da expectativa pelo clássico.

Durante uma entrevista ao podcast de Romário, no Youtube, Raphinha afirmou com convicção que o Brasil vencerá a Argentina, além de prometer marcar um gol na partida. Sua resposta a uma pergunta provocativa sobre dar “porrada” em argentinos foi enfática e ecoou pelo continente, se tornando ponto central nas análises da mídia internacional.

“Porrada neles! Sem dúvida! Porrada neles! No campo e fora do campo se tiver que ser!”, disse o atacante.

O jornal Olé, por exemplo, pôs em destaque a promessa de vitória de Raphinha, analisando o retrospecto recente entre as duas seleções. A ESPN Argentina reforçou a ousadia das declarações do jogador e abordou sobre como isso pode afetar a dinâmica emocional do duelo.

Vídeo

Raphinha, em entrevista à Romário TV, ao ser perguntado por Romário se daria “porrada” em argentino. “Porrada neles! Sem dúvida! Porrada neles! No campo e fora do campo se tiver que ser!” Romário: “Vai fazer a porra do gol contra Argentina?” Raphinha: “Vou! foda-se eles!” ?????:… pic.twitter.com/F2rFQr5sjV — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) March 24, 2025

Já o canal TyC, por sua vez, complementou o debate ao trazer números e estatísticas da atuação de Raphinha contra a seleção albiceleste. Até o momento, o jogador, eleito como um dos melhores do mundo na atual temporada, esteve em campo em apenas duas ocasiões contra a Argentina.

“Raphinha, com 11 gols em 32 partidas pelo Brasil , tem duas partidas contra a seleção argentina porque, além da derrota citada, também esteve presente por 69 minutos em novembro de 2021 na partida que terminou 0 a 0 em San Juan, também pelas Eliminatórias, mas a caminho do Catar”, dizia um trecho da matéria.

Um clássico diferente

No próximo dia 25 de março de 2025, os fãs de futebol passarão por um momento inédito dos últimos 20 anos: Brasil e Argentina se enfrentarão nas Eliminatórias da Copa do Mundo sem a presença de Neymar e Messi. Ausências que remetem ao dia 29 de junho de 2005.

Desde então, os arquirrivais se enfrentaram em 20 partidas e em somente cinco delas tanto Neymar quanto Messi estiveram em campo ao mesmo tempo. Em todas as outras ocasiões, ao menos um dos craques esteve em campo e por isso a próxima partida será um marco significativo, já que ambos estão fora por conta de questões físicas.

O impacto da ausência de Neymar e Messi não se restringe apenas ao espetáculo em campo; representa também uma mudança de geração no futebol sul-americano. Com a saída destes ícones, surgem novas promessas e talentos que buscarão se firmar como os novos protagonistas nas seleções.