Dorival revela papo com Ancelotti sobre Endrick

Em entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira (24), o técnico Dorival Júnior revelou que teve um longo bate-papo com Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid. Pauta: Endrick, atacante do time espanhol e da Seleção Brasileira.

“Endrick vem sendo acompanhado e muito. Tive uma conversa de 2h30 com Ancelotti. Falamos sobre muitos assuntos, principalmente momento que Endrick vem vivendo. Evoluindo muito. Muito bem feito o trabalho no Palmeiras. Endrick está em nova etapa, maduro, é natural isso”, comentou Dorival Júnior.

O menino de 18 anos tem seis gols em 28 jogos pelo Real Madrid nesta temporada, a primeira dele pelo clube espanhol. Assim como no clube, o menino também busca seu espaço na Seleção. Aliás, ele tem três gols em 11 joogos na era Dorival Júnior, todos em 2024.

Endrick ficou apenas na reserva do Brasil na vitória sobre a Colômbia por 2 a 1 na semana passada. E o jovem deve ficar novamente no banco diante da Argentina, nesta terça-feira (25), em Buenos Aires. Assim, será opção a João Pedro e Matheus Cunha.

“Um ano de Europa… se ficasse aqui teria evoluído também. Chama atenção nos treinos. Tudo é questão de tempo. Temos de ter posse de bola na equipe, por isso um João Pedro, um Matheus (Cunha), para tentar ter essa condição. Precisamos nesse momento ter a posse, o que não vinha acontecendo. A gente verticaliza muito os jogos”, acrescentou Dorival.

Brasil nas Eliminatórias

O Brasil está em terceiro lugar nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, com 21 pontos, enquanto a Argentina lidera com 28 e se classificará para o Mundial com apenas um ponto. A Seleção Brasileira, por sua vez, pode encaminhar a vaga.

Aliás, a provável escalação do técnico Dorival Júnior para o duelo tem Bento, Wesley, Marquinhos, Murillo e Guilherme Arana; André, Joelinton e Raphinha; Vini, Rodrygo e Matheus Cunha.

