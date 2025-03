Grêmio terá desfalque de Braithwaite e Arezo deve ser o substituto

O segundo jogo da final do Campeonato Gaúcho foi frustrante para o Grêmio não apenas pela confirmação do vice-campeonato. Isso porque o atacante Braithwaite atuou no sacrifício e, posteriormente, houve a constatação de uma lesão muscular grau 2 na coxa direita. O clube divulgou o prognóstico, na última sexta-feira (21). Com isso, o prazo frequente de recuperação varia entre quatro a seis semanas.

O dinamarquês sentiu o incômodo muscular ainda no primeiro tempo do duelo com o Athletic, pela segunda fase da Copa do Brasil. Na ocasião, ele marcou o gol de empate do Imortal na partida, porém, poucos minutos depois precisou deixar o campo. Como o camisa 22 do Tricolor Gaúcho insistiu em disputar o Gre-Nal decisivo, situação que acarretou em um agravo da contusão.

No contexto mais esperançoso, Braithwaite seria desfalque em seis jogos do Grêmio, quatro pelo Campeonato Brasileiro e dois pela Sul-Americana. Assim, haveria chances de voltar a ter condições de atuar no reencontro com o Inter. Ainda não há uma definição de data, mas a expectativa é de que o clássico válido pela quinta rodada da Série A ocorra no dia 20 de abril.

Caso o atacante necessite de um prazo maior de recuperação do problema muscular, no caso as seis semanas, ele seria ausência em nove ou dez compromissos do Imortal. Portanto, o camisa 22 retornaria aos gramados, na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Para esta etapa do torneio, o Tricolor Gaúcho ainda não conhece o seu oponente. Há a chance, aliás, de um adiamento da sua volta para o compromisso seguinte do time, o embate com o Santos, pela sétima rodada da Série A, na Arena.

Arezo deve ganhar sequência como titular no Grêmio

Com o desfalque de Braithwaite, a tendência é de que o atacante Matías Arezo receba a oportunidade de ter uma sequência como titular que tanto espera. Afinal, desde sua chegada ao clube, em julho do ano passado esteve entre os 11 iniciais em ocasiões pontuais. Até o momento são 22 partidas pela equipe e somente foi titular em três delas, todas na edição de 2025 do Campeonato Gaúcho.

O uruguaio chegou a fazer uma reclamação pela falta de oportunidades no fim do ano passado. O Peñarol realizou uma consulta com a intenção de contratá-lo por empréstimo. Contudo, o Grêmio rejeitou avançar nas tratativas, pois o técnico Gustavo Quinteros expôs que desejava utilizar Arezo com maior frequência na temporada.

Jogos que Braithwaite deve ser baixa

Contexto mais positivo

Atlético-MG (casa) – 29/3 – Campeonato Brasileiro Sportivo Luqueño (fora) – 2/4 – Sul-Americana Ceará (fora) – 06/4 – Campeonato Brasileiro Atlético Grau (casa) – 09/4 – Sul-Americana Flamengo (casa) – 13/4 – Campeonato Brasileiro Mirassol (fora) – 16/4 – Campeonato Brasileiro Inter (casa) – 20/4 (possível retorno) – Campeonato Brasileiro

Contexto mais negativo

Atlético-MG (casa) – 29/3 – Campeonato Brasileiro Sportivo Luqueño (fora) – 2/4 Ceará (casa) – 06/4 – Campeonato Brasileiro Atlético Grau (casa) – 09/4 – Campeonato Brasileiro Flamengo (casa) – 13/4 – Campeonato Brasileiro Mirassol (fora) – 16/4 – Campeonato Brasileiro Inter (casa) – 20/4 – Campeonato Brasileiro Godoy Cruz (fora) – 23/4 Vitória (fora) – 27/4 – Campeonato Brasileiro Copa do Brasil (ida) – 30/4 Santos (casa) – 4/5 (provável volta) – Campeonato Brasileiro

