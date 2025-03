Criciúma lança segunda camisa em alusão a item emblemático da cidade; confira

O Criciúma lançou a sua segunda camisa para a temporada. A produção em parceria com a Volt Sport simboliza uma homenagem a um dos elementos mais icônicos da cidade: o petit-pavé. Assim, a peça conta com um design, em que há um domínio da cor branca. Uma combinação do amarelo e preto está presente na região dos ombros. Os tradicionais mosaicos que fazem parte da identidade cultural do município, portanto, são a inspiração para a estampa especial na peça.

O detalhe inovador da camisa está nos desenhos do escudo do clube aplicados na região do peito em referência ao petit-pavé, criando um visual elegante e cheio de significado para os torcedores carvoeiros. Além disso, o manto é confeccionado em tecido jacquard, trazendo uma textura especial, e conta com propriedades térmicas e proteção contra raios solares.

Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport, detalhou como foi o processo de produção do segundo uniforme.

“Para essa camisa, buscamos um elemento enraizado na cultura local, trazendo um design que valoriza as raízes de Criciúma”, relata o representante da fornecedora de material esportivo.

Posteriormente, Valter Minotto, presidente do Criciúma, comentou sobre a representatividade da nova vestimenta.

“A nova camisa é uma forma de enaltecer a identidade do clube e da cidade, proporcionando aos torcedores um manto que vai além do futebol, contando uma história através do design”, afirmou o mandatário do Tigre.

Representatividade do petit-pavé para Criciúma

A nova camisa padrão 2 do Criciúma já está disponível nas lojas oficiais do clube e no e-commerce da Volt Sport. O manto estará à venda por R$ 299,99. O petit-pavé é um tipo de piso composto por pedras portuguesas. A partir de 1977, o pavimento passou a ser predominante na pavimentação de todas as calçadas nos principais logradouros públicos da cidade.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.