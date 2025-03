Vasco repete últimos anos, e deve mudar mando contra o Palmeiras

O Vasco está perto de confirmar que a partida contra o Palmeiras pelo primeiro turno do Brasileirão será disputada no Mané Garrincha, em Brasília. O jogo, a princípio, está marcado para o final de semana dos dias 3 e 4 de maio, para São Januário, o tradicional lar vascaíno. O duelo é da sétima rodada da competição, e as informações foram publicadas pelo site “GE”.

Embora o presidente Pedrinho tenha reforçado que mandar as partidas em São Januário é a prioridade no Vasco, o Cruz-Maltino precisa realizar dois embates fora de seus domínios neste Brasileirão por conta de um contrato assinado ainda na gestão 777.

Além disso, o Vasco entende que partidas contra o Palmeiras têm alto poder de arrecadação. Vale lembrar, inclusive, que o Cruz-Maltino enfrentou o Verdão nos dois últimos campeonatos brasileiros fora de São Januário. Em 2023, os times empataram em 2 a 2 com quase 60 mil testemunhas no Maracaña. Já no ano passado, o time carioca perdeu para o paulista por 1 a 0 no próprio Mané Garrincha, para um público de 62 mil pagantes. A casa vascaína, aliás, suporta 21 mil apaixonados.

Enquanto a partida contra o Palmeiras não chega, o Vasco se concentra para as primeiras rodadas do Brasileirão e Sul-Americana. O primeiro compromisso do Cruz-Maltino na competição nacional será diante do Santos de Neymar neste domingo (30), às 18h30. Em São Januário.

