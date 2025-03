Condenado por tráfico de drogas, meio-campista galês ‘escondia’ investigação do clube

O meio-campista do Barry Town United, Evan Press, está no centro de uma controvérsia após ser condenado a dois anos e meio de prisão por tráfico de cocaína. Capitão do time galês, o jogador de 21 anos se destacou em todas as partidas da atual temporada da Cymru Premier sem que o clube soubesse da condenação.

Um porta-voz do Barry Town expressou a perplexidade do clube diante da situação, mencionando que Press nunca havia trazido o assunto à tona. Com um histórico de sete anos no clube, onde figura como um modelo para os outros jogadores, a notícia caiu como um balde de água fria. “Estamos processando as notícias. É um choque real”, disse sublinhando o impacto que a situação teve na atmosfera familiar do clube.

“Para ser completamente sincero, só soubemos disto no dia em que ele foi condenado. Ele nunca nos disse nada. Ele faz parte do nosso clube há sete anos. Ele cometeu um erro e, pelo que entendi, isso aconteceu há algum tempo. Somos um clube familiar que quer que nossos jogadores sejam modelos. Isso foi novidade para nós”, comentou.

A audiência em que Press se declarou culpado aconteceu em 11 de fevereiro. Desde então, ele participou de três partidas pelo clube galês: uma derrota por 0-2 contra o Connah’s e nos triunfos por 4-3 sobre o Briton Ferry e 2-1 contra o Aberystwyth. O desempenho do meia nesses confrontos chamou ainda mais atenção à comissão técnica e torcedores, que estavam alheiros ao caso.

Bizarre story to break in the Cymru Premier Barry Town United vice-captain Evan Press has been jailed for 2.5 years for dealing cocaine. The midfielder, 24, has played every game this season for the club, who were "shocked" to learn of the case 30 mins after he was sentenced. pic.twitter.com/6qfwo4Rxro — Conor Gogarty (@ConorGogarty) March 21, 2025

Próximos passos

Sua condenação por envolvimento no fornecimento de cocaína de Classe A – entre fevereiro de 2021 e novembro de 2023 – encerra sua trajetória no clube de forma abrupta. Após se declarar culpado, em audiência realizada em fevereiro,o tribunal também ordenou que ele pagasse uma sobretaxa de £190 para as vítimas. Além disso, um iPhone utilizado por Press para suas atividades ilícitas foi determinado para ser destruído.

O Barry Town United, por sua vez, tem enfrentado o desafio de substituir um dos pilares do time para os próximos desafios. Embora a equipe tenha uma partida agendada contra o Flint Town United, a realidade é que a ausência do jogador condenado gerará um impacto significativo na dinâmica do time.

“Estamos fora de uma janela de transferências. Os garotos estão jogando amanhã [fora para o Flint Town United] e eles continuarão normalmente. É o que é. A realidade é que quando um jogador deixa nossos cuidados, não podemos controlar o que ele faz fora do futebol”, completou o porta-voz.