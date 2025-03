Súmula do Ba-Vi relata seis expulsos, Carpini tentando agredir rival e troca de socos

Confira todas as confusões no clássico Ba-Vi - (crédito: - Reprodução / TVE Bahia)

O Ba-Vi do último domingo (23) confirmou o Bahia, de Rogério Ceni, como campeão estadual de 2025, alcançando a marca de 51 títulos estaduais. No entanto, o clássico também ficou marcado por brigas, muita confusão e cinco expulsões, além da do técnico do Vitória, Thiago Carpini. Ao todo, houve 12 advertências por cartão amarelo.

Na súmula, o árbitro Wilton Pereira Sampaio relatou as seis expulsões. A primeira foi a de Cauly, do Bahia, “por conduta violenta ao atingir com o antebraço o pescoço do seu adversário”, no caso, o zagueiro rubro-negro Lucas Halter.

Já na briga generalizada, Zé Marcos (Vitória), Caio Alexandre e Danilo Fernandes (Bahia) foram expulsos. Todos estavam no banco de reservas.

O árbitro descreveu que Zé Marcos invadiu o campo para brigar com o volante Caio Alexandre, enquanto o goleiro Danilo Fernandes empurrou diversos adversários. Já no episódio final, Thiago Carpini invadiu o campo e confrontou o zagueiro Ramos Mingo “pegando na gola da camisa com brutalidade e sendo contido”. Isso ocorreu após o gol de empate de Kayky, que garantiu o título ao Bahia.

Por fim, o goleiro titular do Bahia, Marcos Felipe, foi expulso por provocar a torcida adversária “apontando para o escudo da sua camisa”. Após todas as confusões, o árbitro decidiu encerrar a partida no Barradão.