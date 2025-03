Ednaldo Rodrigues é reeleito presidente da CBF por unanimidade

Ednaldo Rodrigues foi reeleito, nesta segunda-feira (24), presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por unanimidade pelos próximos quatro anos, ou seja, até 2030. O mandatário, afinal, não teve adversários no pleito e disputou como candidato único, contando com apoio maciços de clubes (20 da Série A e 20 da Série B) e das 27 Federações Estaduais. O encontro aconteceu na sede da entidade, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

“Mesmo com toda dificuldade, conseguimos esse objetivo. Para uns, melhorou mais. Para outros, melhorou menos. Mas que melhorou, melhorou”, disse Ednaldo após reeleição.

Ednaldo foi o único a registrar candidatura para a disputa. Denominada “Por um Futebol Mais Inclusivo e Sem Discriminação de Qualquer Natureza”, a chapa conta ainda com Ricardo Lima, Reinaldo Rocha Carneiro Bastos, Gustavo Oliveira Vieira, Gustavo Dias Henrique, Ednailson Leite Rozenha, Antônio Roberto Rodrigues Góes da Silva, Leomar de Melo Quintanilha e Rubens Renato Angelotti como vice-presidentes.

Leomar Quintanilha é o vice mais velho. Portanto, é ele que assume a presidência em caso de vacância. Além disso, é importante salientar que nomes que formaram forte oposição a Ednaldo, como Reinaldo Carneiro Bastos, agora fazem parte da situação.

O presidente reeleito assumiu o cargo em 2021 de maneira interina após afastamento de Rogério Caboclo. No ano seguinte, Ednaldo ficou efetivamente no cargo após votação e agora irá exercer seu segundo mandato a partir do ano que vem.

Ainda sob seu mandato, a Seleção deve disputar mais uma Copa do Mundo, em 2026, nos Estados Unidos. Em busca da classificação, a equipe entra em campo nesta terça-feira (25), às 21h (de Brasília), no El Monumental de Núnez, contra a Argentina. O duelo é válido pela 14ª rodada das Eliminatórias para a Copa.

Ronaldo desistiu

Nos últimos dias, Ronaldo oficializou a desistência do pleito ao ser rejeitado pelas federações que não aceitaram conversar sobre um possível apoio. Ele gostaria de exercer a função, mas não conseguiu apoio interno.

“Foi uma união democrática, um processo eleitoral que segue um rito estabelecido pela Fifa, Conmebol e CBF, dentro do seu estatuto, e para o qual tivemos significativas subscrições. Foram 27 federações e também 13 clubes da Série A e 13 clubes da Série B. Com isso, a gente vai procurar fazer um mandato que busque cada vez mais o fomento do futebol brasileiro, lutando pela purificação desse futebol e pela inclusão social e principalmente no combate ao racismo e a todo tipo de discriminação”, disse à CBF TV.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.