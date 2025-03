Flamengo confirma lesão de Arrascaeta e novo exame de Gerson

O Flamengo confirmou, nesta segunda-feira (24), que Arrascaeta sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita na partida do Uruguai contra a Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O meio-campista passou por um exame de imagem enquanto estava com a Celeste e já faz tratamento desde então. Ele chega ao Rio de Janeiro nesta segunda.

Além dele, Gerson também vai se reapresentar ao Flamengo nesta segunda para dar continuidade ao tratamento e passar por novo exame de imagem. O camisa 8 sentiu dor na região posterior da coxa esquerda durante a partida contra a Colômbia, na última quinta-feira (20), e saiu ainda no primeiro tempo.

Ainda de acordo com o Rubro-Negro, a seleção uruguaia informou que a decisão de cortar De La Cruz não foi por motivos de saúde. O meia, assim, também retorna ao Rio nesta segunda.

Outros lesionados do Flamengo

O Flamengo também atualizou a situação de jogadores que não estavam com as respectivas seleções na data Fifa. O zagueiro Danilo está em fase de recondicionamento físico e já realiza trabalhos no campo. Bruno Henrique segue o planejamento do departamento médico e vai iniciar trabalho de recondicionamento físico no campo.

Por fim, Pedro e Viña, que estão parados há mais tempo, também estão no informe. O atacante realiza trabalhos com a preparação física há um mês, e o lateral-esquerdo faz trabalhos diários com a fisioterapia do Rubro-Negro.

