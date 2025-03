Seleção se despede de Brasília e embarca para confronto com a Argentina

Chegou ao fim a passagem da Seleção Brasileira em Brasília. A delegação se despediu da capital federal na tarde desta segunda-feira (24/3), antes de embarcar rumo a Buenos Aires, onde enfrenta a Argentina na terça-feira (25/3), às 21h. Mesmo pressionada pela situação nas eliminatórias, a Amarelinha foi despachada com carinho por cerca de 30 torcedores na porta do hotel, que aproveitaram para tietar os atletas e dar encorajamento para o clássico sul-americano.

A Seleção ficou por uma semana no Distrito Federal, desde a preparação antes da vitória por 2 x 1 contra a Colômbia, na última quinta (20/3), até a véspera do confronto com a Argentina. A passagem por Brasília foi tumultuada. Apesar de somar três pontos, o Brasil perdeu quatro titulares e viu crescer a pressão em cima do trabalho de Dorival Júnior.

Independente do cenário, o clima foi positivo no último dia da Amarelinha no quadradinho e os torcedores deram incentivo para o plantel. “Aproveitei o horário de almoço e vim aqui prestigiar os jogadores. O momento não é bom, mas a gente precisa apoiar. Tenho certeza que as coisas vão se acertar e o Brasil vai chegar forte para a próxima Copa do Mundo”, disse o comerciante Renato Mendes.

“A torcida pode estar esperando mais, mas contra a Argentina tem que torcer independente de tudo. Nos últimos jogos não fomos bem contra eles, mas uma vitória lá em Buenos Aires pode ser o que esse time precisa para encaixar. Tem que aproveitar que o Messi está machucado e ir para cima deles”, complementou o estudante Caio Magalhães, que foi junto dos amigos acompanhar a saída da delegação do hotel.

No treino da manhã de segunda, no Mané Garrincha, Dorival Júnior decidiu fazer seis mudanças entre os titulares para encarar a atual campeã mundial. Com quatro desfalques por lesão ou suspensão, o técnico optou por outras duas mudanças e montou o time com Bento, Wesley, Marquinhos, Murillo e Guilherme Arana; André, Joelinton e Raphinha, Vinícius Júnior, Rodrygo e Matheus Cunha.

O Brasil enfrenta a Argentina nesta terça-feira (25/3), às 21h, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pela 14ª rodada das eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. A Amarelinha está atualmente em terceiro, com 21 pontos, sete atrás dos hermanos, que podem confirmar a vaga no mundial com um empate. Restam ainda outras quatro partidas antes do fim da competição.